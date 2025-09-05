El Chiringuito de Jugones

Josep: “Hay que cuidar a Lamine”

Lamine Yamal fue sustituido, en el minuto 79, ante Bulgaria dejando una preocupante imagen sobre su estado físico. El extremo del Barça ha mostrado dolores de espalda durante la retransmisión del encuentro, a lo que Josep salió en su defensa, “Lamine es el mejor y se ha ganado el derecho, en el campo, a jugar cuando él quiera”, ha afirmado el director de El Chiringuito. Además, se ha mostrado muy claro con su situación, ya que considera que “hay que cuidar a Lamine”, ya que le “preocupa que tenga problemas en la espalda en la jornada 3”, ha sentenciado Pedrerol.

