Los herreros tunean sus hojas a su antojo

Grady Powell cuenta a los herreros el reto tan interesante al que se enfrentan. La competición se llama Tunea tu cuchillo.

Tienen que añadir al menos tres elementos decorativos a sus hojas en la primera ronda.

Pueden por ejemplo añadir salientes o vaciados o generar texturas. ¡Es el momento de poner en práctica las ideas que tengan en sus cabezas!

Esta prueba es el sueño de todo participante, pero también supone un nivel más alto.

La capacidad de impresionar a los jueces será lo más importante, porque si las hojas tienen un rendimiento similar todo se va a reducir a lo impresionantes que sean visualmente, así lo piensa Trevor, uno de los herreros.