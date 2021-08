Con cadenas y cuerdas, así es el parto de una vaca primeriza

Un granjero tiene un gran problema. Tiene una vaquilla intentado dar a luz pero no lo consigue. Una vaquilla es una vaca que nunca ha dado a luz, por lo que los partos suelen ser más complicados para ellas que para el resto de las vacas. El doctor Pol no duda en acudir para ofrecer su ayuda, pero esta vaca parece que no esta muy cómoda con el doctor cerca. Tiene que dar a luz por que si no el ternero morirá. ¿Conseguirán sacar al ternero? ¿Cómo lo harán? Descúbrelo en el vídeo.