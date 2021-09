Esta vaca afectada de 'timpanismo' podría morir si no se actúa rápido

Los animales no entienden de domingos ni de descanso. Así que cuando el Dr. Pol está de guardia un domingo recibe una llamada desesperada de un ganadero local. Una de sus vacas se encuentra muy mal. Cuando llega el Dr. Pol, el ganadero le cuenta que ha dado manzanas a sus vacas para comer y que a una se le ha atragantado en la garganta y no puede respirar. Si no sacan rápido esa manzana que le obstruye el esófago, esa vaca podría morir. Es lo que se conoce como timpanismo. El Dr. Pol no tiene tiempo que perder.