Preocupación entre la familia del Dr. Pol por el estado de salud del pequeño 'Atlas'

En la familia del doctor Pol siempre ha habido especial predilección por los perros, en especial por el gran danés. Por eso, hace unos meses, Charles, el hijo del Dr. Pol, le regaló a su mujer una cría de esta raza. Le pusieron por nombre 'Atlas', y desde el principio se convirtió en la alegría de la casa. Ahora todo ha cambiado.

Charles ha decidido llevar a 'Atlas' a la clínica para que su padre y el resto de veterinarios le eche un vistazo. Hace días que no corretea por casa y está muy apagado. Es evidente que algo le pasa, pero no tienen idea de qué puede tratarse. Todos en la clínica investigan las posibles razones, pero no es fácil dar con la causa. Al final creen saber qué le pasa al pequeño 'Atlas'.