40 años guardadas: vende dos camisetas retro de rock por 250 dólares cada una

Llega a la tienda un cliente llamado Mortimer con dos camisetas retro de dos grupos de rock: The Who y The Rolling Stones. Llevan más de 40 años en el armario, pero están sin estrenar. Su intención es vender cada una por 250 dólares. "Me encantaría que otro fan pudiera disfrutarlas como lo hice yo", asegura a Rick y a Chumlee.

En 1981 adquirió la de los Rolling Stones en un concierto que dieron en Nueva York, y la otra, la compró en 1982. La gira estadounidense de The Who iba a ser de despedida, pero el grupo se volvió a reunir en 1989.

Estos dos grupos, juntos con los Beatles, lideraron la llamada Invasión británica. A mediados de los años 60, las bandas de rock inglesas dominaban la escena musical estadounidense.