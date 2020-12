Alice in Chains es un grupo de rock de culto de finales de los años 80 y de primeros 90. David llega a La casa de empeños con un poster firmado por todos los miembros de la banda y Corey acaba emocionado, aunque no debe mostrar su entusiasmo para no hacer que suba el precio. Ahora solo falta el peritaje de un experto para determinar si las firmas son auténticas.