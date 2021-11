"Si condujera el coche quizá me gustaría un poco más". La mujer de este famoso guitarrista quiere conducir su 'hot rod'

DJ Ashba es un guitarrista que ha formado parte de grandes bandas de hard rock en los Estados Unidos. Hace tiempo se hizo con un 'hot rod' centenario que dejó expuesto en una de sus tiendas de Las Vegas. Ahora la tienda se va a remodelar y necesita retirar el coche de allí. Acude a ver a Danny porque quiere que su espectacular coche vuelva a rugir.

Un 'hot rod' es un coche clásico norteamericano de gran cilindrada modificado para competir en carreras. DJ llega al taller acompañado por su mujer Nati para comprobar si los chicos de Danny han conseguido arrancar y poner a punto su 'pequeño'. Es uno de los coches preferidos de DJ, pero no de su mujer que se queja continuamente porque no le deja conducirlo. Ahora que Danny ha logrado volver a ponerlo en marcha, es momento de convencer a la mujer de DJ y dejadla conducir esta pequeña bestia sobre cuatro ruedas. DJ no está muy seguro de que sea una buena idea.