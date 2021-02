MEGA estrena hoy martes en España ‘Maestros de la parrilla’

MEGA estrenará en España en Prime Time este martes 23 de febrero, ‘Maestros de la parrilla’, un novedoso formato que enfrentará a distintos chefs dispuestos a todo con tal de convertirse en los auténticos maestros de la parrilla. Se trata de un emocionante programa de competencia gastronómica donde todos los concursantes se esforzarán al máximo para mostrar sus habilidades y destrezas en la parrilla.

Cada episodio contará con la participación de tres chefs que intentarán mostrar todo su talento y superar sus límites frente a la parrilla. Deberán luchar en ardientes desafíos culinarios y cocinar platos creativos, deliciosos y bañados en llamas.

En cada una de las dos primeras rondas un chef será eliminado, hasta que quede solo uno. Éste último chef se enfrentará a la tercera y última prueba: un cara a cara con un juez de ‘Maestros de la parrilla’. En esta última ronda épica, el chef competirá por conseguir 10.000 dólares en efectivo y el codiciado título del ser el gran “maestro” del programa.

Este nuevo formato que ofrecerá en abierto el canal de Atresmedia TV contará con Dylan Benoit como presentador. Dylan es un chef y empresario culinario de origen canadiense y apasionado de la cocina. Actualmente trabaja como uno de los chefs más codiciados de las Islas Caimán y ha decidido ponerse al frente de este espacio televisivo internacional.

Este novedoso programa para el prime time de MEGA, el canal masculino de referencia, muestra un ambiente tenso, de lucha y emoción donde cada concursante pondrá toda la carne en el asador para hacerse con el ansiado premio y coronarse como el verdadero ‘Maestro de la parrilla’.

El reto no será nada fácil, ya que tendrán que superar varias pruebas de gran nivel y el único que consiga llegar a la gran final se verá las caras en un duelo imposible frente a un integrante del jurado de ‘Maestros de la parrilla’.

En las dos primeras entregas de este martes, a partir de las 22:15h …

En ‘Hearts on fire’, tres chefs ejecutivos estarán dispuestos a demostrar su valía enfrentándose a las llamas. En la segunda ronda las cosas se van complicando hasta llegar a ‘La fiesta del fuego’, donde buscarán la victoria.

El segundo capítulo de estreno es ‘That´s the way the Chicharrón crumbles’. En esta entrega se batirán ante el fuego algunos pesos pesados de la barbacoa.