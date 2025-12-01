Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

Mega sigue despuntando en noviembre con sus programas de la noche.

La cadena (1,2%) vuelve a destacar en el Late Night (2,7%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,6%, 140.000 seguidores y más de 500.000 espectadores únicos.

Este mes aparece también, entre lo más visto en Mega Batalla de restaurantes (171.000 y 1,5%) y Vida bajo cero (110.000 y 1,4%).

Mientras que la emisión más vista es el Sprint Race de Moto GP el sábado 15 de noviembre (178.000 y 2%).

La variedad de Mega hace que recurráis a ella para ver los grandes acontecimientos deportivos del momento, como pasa con la actualidad de El chiringuito de Jugones o las carreras de Moto GP.

Aunque los programas tampoco se quedan atrás, y tanto los de supervivencia como documentales os enganchan día tras día.