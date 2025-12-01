Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias noviembre

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

Batalla de restaurantes se suma al éxito del programa deportivo.

Mega

Publicidad

mega
Publicado:

Mega sigue despuntando en noviembre con sus programas de la noche.

La cadena (1,2%) vuelve a destacar en el Late Night (2,7%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,6%, 140.000 seguidores y más de 500.000 espectadores únicos.

Este mes aparece también, entre lo más visto en Mega Batalla de restaurantes (171.000 y 1,5%) y Vida bajo cero (110.000 y 1,4%).

Mientras que la emisión más vista es el Sprint Race de Moto GP el sábado 15 de noviembre (178.000 y 2%).

La variedad de Mega hace que recurráis a ella para ver los grandes acontecimientos deportivos del momento, como pasa con la actualidad de El chiringuito de Jugones o las carreras de Moto GP.

Aunque los programas tampoco se quedan atrás, y tanto los de supervivencia como documentales os enganchan día tras día.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

Pesca extrema - Así de importante en la superstición en el mundo de la pesca

Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Mega

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”
Exclusiva de Pedrerol en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

Pesca extrema - Así de útil es el cuaderno de bitácora para mejorar la pesca del atún
Momento destacado

Así de útil es el cuaderno de bitácora para mejorar la pesca del atún

Frontón en Mega
Domingo a las 10:00h

Nueva fase en Frontón: sigue el Campeonato de Parejas de Serie A

Este domingo en Mega podrás ver la Liga de clasificación de los encuentros de Frontón por parejas.

El silencio más largo de la historia de El Cafelito
Ya disponible el nuevo episodio con Jorge D'Alessandro

El silencio más largo de la historia de El Cafelito

¡Mucho ojo a lo que desvela D'Alessandro!

Pesca extrema -Nuevos pescadores llegan dispuestos a desbancar de sus puestos a los participantes de Pesca extrem

Nuevos pescadores llegan dispuestos a atacar a los barcos de Pesca extrema

Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo

Xabi Alonso sondea a su vestuario para dar un salto competitivo

Pesca extrema - Los atunes se convierten en dinero en Pesca extrema

Así es el momento en el que pescan un tiburón en lugar de un atún

Publicidad