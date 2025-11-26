Pesca extrema

Así es el momento en el que pescan un tiburón en lugar de un atún

Las prisas por conseguir el atún diario han hecho que localicen un pez grande que resultó ser un tiburón.

Pesca extrema - Los atunes se convierten en dinero en Pesca extrema

Un ejemplar de atún al día es todo lo que suelen conseguir en Pesca extrema. Cada ejemplar vale mucho dinero y los pescadores lo necesitan para subir en el ranking.

La diferencia entre ir en primer o segundo o tercer puesto puede traducirse en miles de euros. Eso es lo que vale un pez de más de cien kilos. La pesca es salvaje. Los atunes se convierten en dinero en Pesca extrema

El FV-Tuna.com va primero con 13 ejemplares y 79,444 dólares mientras que el Pinwheel va segundo con 11 atunes y 71,804 dólares.

El capitán del Hot Tuna quiere luchar por ese ejemplar, porque sabe que solo va a haber uno para todos y van a tener que esforzarse mucho para meterlo en su barco.

Pero en el mar hay muchos peces y así pasa. ¡Han pescado sin querer un tiburón y no un atún! ¿Estarán más acertados la próxima vez?

Pesca extrema - 100 barcos buscan el mismo atún: los problemas con los que se encuentran en Pesca Extrema
Los pescadores se enfrentan a lo más temido: la flota de domingueros que no saben pescar

Pesca extrema - Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez
Así es la difícil tarea de capturar el primer pez

El segundo o tercero son más sencillos pero todos quieren ser los primeros en encontrar los peces cuando todavía no estén asustados al detectar otros pescadores.

Pesca extrema - Comienza la temporada de pesca tras la muerte del primer oficial del Pinwheel

Comienza la temporada de pesca tras la muerte del primer oficial del Pinwheel

