Así es el momento en el que pescan un tiburón en lugar de un atún

Un ejemplar de atún al día es todo lo que suelen conseguir en Pesca extrema. Cada ejemplar vale mucho dinero y los pescadores lo necesitan para subir en el ranking.

La diferencia entre ir en primer o segundo o tercer puesto puede traducirse en miles de euros. Eso es lo que vale un pez de más de cien kilos. La pesca es salvaje. Los atunes se convierten en dinero en Pesca extrema

El FV-Tuna.com va primero con 13 ejemplares y 79,444 dólares mientras que el Pinwheel va segundo con 11 atunes y 71,804 dólares.

El capitán del Hot Tuna quiere luchar por ese ejemplar, porque sabe que solo va a haber uno para todos y van a tener que esforzarse mucho para meterlo en su barco.

Pero en el mar hay muchos peces y así pasa. ¡Han pescado sin querer un tiburón y no un atún! ¿Estarán más acertados la próxima vez?