Así de útil es el cuaderno de bitácora para mejorar la pesca del atún

Lo más importante a la hora de pescar es la ubicación. Y la idea es capturar varios atunes, pero la cosa está difícil.

Los pescadores saben que en la pesca la capacidad mental es igual de importante que la práctica en sí.

NLos competidores de Pesca extrema no quieren que los forasteros pesquen los peces que les podría dar dinero a ellos. Así que todos los demás los consideran enemigos.

Dave Carraro saca el cuaderno de bitácora. Nos ilustra diciendo que todas las decisiones que se toman son importantes y que elegir el lugar correcto es más importante ahora que antes: quiénes son, dónde están, qué tipo de anzuleos llevan, a qué hora picó el pez. El capitán del FV-Tuna.com lo tiene todo bajo control.

Así pueden establecer una tendencia sobre cómo y cuándo picará el pez. Lleva 20 años pescando fuera de Gloucester y lleva un cuaderno de bitácora rellenándolo desde el primer día.

Eso no lo tienen los barcos nuevos y además este es su teritorrio. Es el momento de valerse de su ventaja.

