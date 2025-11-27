Pesca extrema

Nuevos pescadores llegan dispuestos a atacar a los barcos de Pesca extrema

Los piques entre barcos están servidos. Todos quieren pescar el primer atún y no dejan de hacerse bromas pesadas.

La tensión y rivalidad alcanza límites extremos entre los mejores pescadores de atún rojo del mundo. Veteranos contra novatos se enfrentan en el mar a bordo de sus barcos de pesca.

El Fat Tuna, el Kraken o el William llegan dispuestos a desbancar de sus puestos a los pescadores de Pesca extrema.

Gloucester es un sitio en el que abundan los pescadores de atún y piensan que en sus barcos sí que saben como hacerlo, no como los otros que tienen barco desde pequeños porque sus padres tenían dinero y son niños ricos.

Cada uno tiene un objetivo: el FV-Tuna.com, que va primero, o una persona en concreto, con ciertas rencillas que tienen entre ellos desde pequeños.

Está claro que estos barcos son enemigos y llegan marcando territorio y que los primeros barcos tendrán que demostrar que es suyo.

Los pescadores se enfrentan a lo más temido: la flota de domingueros que no saben pescar

Cerca de cien barcos estorban a los pescadores de verdad: estos son los problemas con los que se encuentran los competidores en Pesca Extrema.

Pesca extrema - Los atuneros de Pesca extrema se enfrentan a lo más difícil: conseguir capturar el primer pez

Así es la difícil tarea de capturar el primer pez

Pesca extrema - Comienza la temporada de pesca tras la muerte del primer oficial del Pinwheel

Comienza la temporada de pesca tras la muerte del primer oficial del Pinwheel

