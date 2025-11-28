Domingo a las 10:00h
Nueva fase en Frontón: sigue el Campeonato de Parejas de Serie A
Este domingo en Mega podrás ver la Liga de clasificación de los encuentros de Frontón por parejas.
Publicidad
Este domingo en Mega tenemos un nuevo programa de Frontón. Esta vez, repasaremos el arranque de la primera jornada del campeonato del parejas.
A continuación puedes consultar todos los enfrentamientos:
El del 21 de noviembre desde el Frontón de Beasain, donde tuvo lugar el encuentro entre:
Elordi - Zabaleta
Zabala - Martija
El del 22 de noviembre en Logroño, donde vimos a
Altuna III - Ezkurdia
P.Etxeberria - Rezusta
El del 23 de noviembre desde Aoiz con
Jaka - Iztueta
Larrazabal - Mariezkurrena II
Y el del 24 de noviembre en Tolosa.
Artola - Imaz
Laso - Albisu
No te pierdas todos los detalles de la liga de clasificación por parejas. La pelota vasca se juega en Mega todos los domingos a las 10:00h.
Publicidad