Nueva fase en Frontón: sigue el Campeonato de Parejas de Serie A

Este domingo en Mega tenemos un nuevo programa de Frontón. Esta vez, repasaremos el arranque de la primera jornada del campeonato del parejas.

A continuación puedes consultar todos los enfrentamientos:

El del 21 de noviembre desde el Frontón de Beasain, donde tuvo lugar el encuentro entre:

Elordi - Zabaleta

Zabala - Martija

El del 22 de noviembre en Logroño, donde vimos a

Altuna III - Ezkurdia

P.Etxeberria - Rezusta

El del 23 de noviembre desde Aoiz con

Jaka - Iztueta

Larrazabal - Mariezkurrena II

Y el del 24 de noviembre en Tolosa.

Artola - Imaz

Laso - Albisu

No te pierdas todos los detalles de la liga de clasificación por parejas. La pelota vasca se juega en Mega todos los domingos a las 10:00h.