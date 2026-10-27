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¿Cómo conseguían las flechas incendiarias mantener el fuego mientras atravesaban el aire?

Las flechas incendiarias fueron una de las armas más sorprendentes de la Antigüedad. Pero, ¿cuál era el secreto que les permitía alcanzar su objetivo sin que se apagara la llama?

¿Cómo conseguían las flechas incendiarias mantener el fuego mientras atravesaban el aire?

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Durante milenios, las armas han marcado el destino de generaciones. Han provocado sufrimiento y muerte, pero también han impulsado importantes avances tecnológicos. Su evolución refleja hasta dónde ha sido capaz de llegar el ser humano a lo largo de la historia.

A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado nuevas armas para atacar desde las alturas. Entre ellas, tres han tenido un papel especialmente relevante: las bombas modernas, los cohetes y las flechas incendiarias.

Las bombas modernas han transformado los conflictos bélicos, mientras que los cohetes, utilizados durante siglos, han evolucionado hasta convertirse en una de las mayores amenazas de nuestro tiempo.

Por su parte, las flechas incendiarias se utilizaron desde la Antigüedad y supusieron un importante avance en la tecnología militar. Pero ¿cómo conseguían mantener el fuego mientras atravesaban el aire?

El experto en armas históricas, Jens Christiansen, desvela el secreto: las flechas estaban fabricadas con madera y contaban con una pequeña cesta de hierro que contenía el material incendiario.

Los primeros registros escritos sobre su utilización se remontan al antiguo Egipto, donde materiales como la brea, el azufre y el carbón desempeñaban un papel fundamental.

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