La complicada puja por hacerse con este Aston Martin del 2005

Owen lleva más de 40 años comerciando con supercoches. Ralph y Ranen han llegado a su taller buscando un vehículo muy concreto y lo han terminado encontrando. Se trata de un Aston Martin Vantage V8 del 2005. Se trata de un coche mítico que en su momento podría llegar a costar más de 100.000 euros y ahora se lo encuentran a la venta por 46.700.

El coche se encuentra en buen estado, aunque necesita algunos arreglos y quizá eso rebaje algo el precio. Pero parece difícil que se llegue a la cifra tope que Khan le ha puesto a sus hombres y es que no paguen más de 40.000 euros. La diferencia de precio es considerable así que Ralph y Ranen no tienen margen de maniobra, pero Owen no parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer.