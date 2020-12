Kenny Crossley ha viajado hasta la localidad de Walhnut, en California para hacer algo de dinero con la compra del contenido de algún trastero. Kenny no tiene demasiado buen recuerdo de la ciudad, pues la última vez que estuvo allí no sacó nada en limpio. Ahora está decidido a cambiar su suerte. De uno de los trasteros ha sacado un sintetizador, pero no sabe cuánto dinero puede sacar por él.

Por eso acude a visitar al ingeniero y productor musical Robert Margouleff, no solo un experto, también una eminencia musical, pues es el hombre que estuvo detrás de muchos de los éxitos de Stevie Wonder. Kenny está ansioso por conocer si su adquisición ha merecido la pena.