En 1820 existían los bingos, la razón te sorprenderá

James ha traído el bingo de su cuñado. Su hermana dice que tienen muchos trastos en casa y que tiene que deshacerse de él. Al parecer los bingos se inventaron en 1820. No se usaban de manera recreativa, pertenecían a la clase alta y se utilizaban en grandes actos. Los anticuarios admiten que son objetos extraños de ver, ya que al no ser objetos de uso cotidiano, no abundaban, pero ¿Para que se usaban? Descúbrelo en el vídeo.