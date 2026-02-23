Vida bajo cero

Los Hailstone montan su campamento para la primavera

Montar la tienda de campaña no es nada fácil con la ventisca pero sirve para resguardarse.

Vida bajo cero - Los Hailstone montan su campamento para la primavera

Agnes y Chip Hailstone están acompañados de su nieto Sebastien en mitad de la nieve.

En Kiwalik, a seis grados bajo cero, es el momento y el lugar de montar una tienda de campañana.

Acaban de llegar al campamento tras un viaje de seis hora y se encuentran en la desembocadura del río. Pero la tormenta de nieve es cada vez peor.

Vienen en esta época del año a montar los campamentos de primavera. Es donde realizan sus tareas de recolección y caza para mantenerse el resto del año.

Ahora está todo lleno de nieve pero en primavera el hielo se derretirá.

Montan la tienda y se resguardan del viento. Primero la parte de arriba y las pieles para el suelo.

Ya casi tienen listo todo, solo falta leña y algo de comer.

Vida bajo cero - Los Hailstone montan su campamento para la primavera
Los Hailstone montan su campamento para la primavera

Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos
Ricko y su hijo Skyler salen a cazar caribús y se topan con un valle repleto de ellos

Ricko y su hijo recorren la tundra del Kobuk en busca de alimento y quedan sobrecogidos al descubrir una llanura llena de caribús.

Vida bajo cero - Así funciona la pesca en hielo en Alaska

Así funciona la pesca en hielo en Alaska

