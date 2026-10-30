Altuna III y Zabala se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Serie A

El Campeonato 4 y 1/2 Serie A continúa este domingo, 1 de noviembre, con un nuevo enfrentamiento de la liguilla de cuartos de final.

Desde el frontón Beotibar de Tolosa, Altuna III y Zabala medirán sus fuerzas en un partido en el que ambos buscarán sumar una importante victoria para seguir avanzando en la competición.

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