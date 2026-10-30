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Altuna III y Zabala se enfrentan en los cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Serie A

El frontón Beotibar de Tolosa acoge este domingo, 1 de noviembre, un emocionante duelo entre Altuna III y Zabala, que buscarán hacerse con la victoria en la liguilla de cuartos de final del Campeonato 4 y 1/2 Serie A.

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El Campeonato 4 y 1/2 Serie A continúa este domingo, 1 de noviembre, con un nuevo enfrentamiento de la liguilla de cuartos de final.

Desde el frontón Beotibar de Tolosa, Altuna III y Zabala medirán sus fuerzas en un partido en el que ambos buscarán sumar una importante victoria para seguir avanzando en la competición.

¡No te pierdas este emocionante duelo de pelota vasca!

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