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El domingo a partir de las 11 de la mañana

Altuna III y Zabala se enfrentan en Gasteiz en un emocionante duelo del Campeonato del Cuatro y Medio

El frontón de Gasteiz acoge este domingo 25 de octubre un nuevo enfrentamiento de la liga de cuartos de la Serie A. ¿Quién conseguirá imponerse?

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El Campeonato del Cuatro y Medio continúa este domingo 25 de octubre con un nuevo encuentro de la liga de cuartos de la Serie A. El frontón de Gasteiz será el escenario del enfrentamiento entre Altuna III y Zabala.

Ambos pelotaris buscarán hacerse con una importante victoria en esta fase de la competición, en la que cada tanto cuenta. La velocidad, la precisión y la estrategia serán fundamentales para conseguir imponerse sobre la cancha.

La emoción está servida en un duelo que promete intensidad y espectáculo. ¿Quién logrará llevarse la victoria?

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