Bryce, el novato de la flota, no da ni una

El viajen inaugural de Bryce como propietario de un barco langostero está siendo una pesadilla. No solo compró la licencia unos días antes de que el mercado se hundiera por la pandemia, además eligió salir solo a faenar y no se le da muy bien. Tiene una gran deuda acumulada y los precios de las langostas se han desplomado. No tiene experiencia y mucho debe cambiar si quiere que su nuevo negocio salga adelante.