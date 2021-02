Mantener un barco langostero no es barato. Depende en gran medida de su capacidad, pero en líneas generales los costes son muy altos. Por ejemplo el 'Bold contender', uno de los barcos más grandes de toda la flota, cuesta 10.000 dólares solo cada viaje. Si uno quiere empezar a ganar algo de dinero debe realizar capturas por un valor muy superior, si no, no tendría sentido jugarse la vida en cada viaje.