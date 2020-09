Frank y Danielle están recorriendo la costa Este de los Estados Unidos y han llegado hasta Nueva Jersey. Allí les espera Sam, un hombre que colecciona carteles publicitarios desde hace décadas y que ahora, con la edad, se ve obligado a deshacerse de algunos objetos.

Frank descubre un cartel de gasolinera muy especial. Se trata de 'Flying A', una antigua cadena de estaciones de servicio en las que su logo destacaba por encima del resto. Cuando Frank le hace una propuesta de compra a Sam, este no sabe si aceptarla o no. Es la primera vez que va a deshacerse de algo de su colección y a emoción no le deja actuar.