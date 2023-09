Casey se enfrenta al reto Monte Olimpo: un kebab griego de 4 kilos que puede alimentar a una familia entera

Webb está en Cleveland para enfrentarse al desafío de El Monte Olimpo del restaurante Greek Village grille, un local especializado en gyros, unos kebabs griegos elaborados con carne asada y pan de pita.

Para dicho desafío, Casey no está solo. Un amigo suyo, que intentó superar el reto en una hora y no lo logró, le ayudará. No lo tendrán fácil porque en 30 minutos deberán zamparse este plato de 4 kilos.

Hasta el momento, unas 600 personas lo han intentado y solo una persona ha podido terminarse el plato. Si logran el reto, se llevarán unas camisetas como regalo.