Edu: “Se ha equivocado, pero basta de engañar”  

Ha comenzado la Champions League 2025/2026, y con esta las nuevas polémicas arbitrales de la competición europea. Edu Aguirre se ha mostrado muy crítico en El Chiringuito con la expulsión de Carvajal, ya que “Dani se ha equivocado, pero basta de engañar”, ha afirmado el redactor. Además, cree que “hay que condenar que te toquen la mejilla y te tires desmayado”, ha sentenciado.