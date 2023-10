El Atleti gana con rajada incluida de Griezmann

Antoine Griezmann, delantero del Atleti, fue el protagonista sin duda en la victoria este domingo de los colchoneros ante una Real de Champions (2-1). El francés, a pesar del triunfo, no dudó en ‘rajar’ al final del encuentro y dejó estas palabras a pie de campo:

"Hay que tener una regla y no interpretación. Igual el árbitro no ha dormido bien ayer y no quiere interpretar bien o mal".

El ‘crack’ del Atleti pide unificación con los criterios arbitrales y recalcó la importancia de poner una regla en el fútbol que diga lo que es mano y lo que no: "Cuando es el árbitro quien decida al final va a ser complicado y va a ser así hasta que siga el fútbol. Hay que poner reglas de si es mano es penalti y sino no”.