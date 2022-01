Edu Aguirre: "¿Simeone? Hay cosas que acaban"

El Atlético de Madrid ha vuelto a caer, esta vez en Copa del Rey. El Reale Arena ha sido testigo de la eliminación del club colchonero ante la Real Sociedad en octavos de final. Una nueva derrota, que hace que sume la quinta en los siete últimos partidos, algo inédito en el Atleti del Cholo. Puede que el argentino tenga las horas contadas en el club...

Y Edu Aguirre lo tiene claro. Nuestro compañero piensa que el ciclo de Simeone ya ha llegado a su fin. Esta temporada no está siendo la mejor para los colchoneros, y ya hay cierto runrún entre la afición sobre el técnico. Por otra parte, Edu asegura que "va a ser el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, pero...". ¡No te pierdas su opinión!