"A Joao solo hay que cambiarle si está cojo"

¿Es el 'Cholo' Simeone, acabado? El planteamiento no gustó entre la afición. Se echó el equipo atrás tras anotar a los siete minutos y acabó encajando gol en la recta final. Dos disparos a puerta del Manchester United, con uno que terminó siendo gol, pero el Atlético de Madrid no tiró más entre los tres palos, solo una vez. Partido trastabillado que finalmente irá a Old Trafford con todo por decidirse.

Álex Silvestre cree que Joao ha sido el mejor y no se le debería haber cambiado. En torno al minuto 75, y con 1-0 favorable al Atleti, Simeone quitó al portugués del campo. Al poco, Elanga empató para el United. "Joao es buenísimo", señala. ¡No te pierdas la opinión de Álex!