Petón: "No he visto jugar al Atleti tan mal desde hace mucho..."

¡Pfffff! El Atlético de Madrid ganó el sábado 'in extremis' al Valencia. Los de Bordalás llegaron a ir ganando por 0-2 a los rojiblancos en el Wanda Metropolitano, pero un arreón final de los de Simeone, que anotaron dos goles en el descuento, le acabó sirviendo para llevarse los tres puntos.

Parte de la afición del Atleti criticó el juego del equipo y Petón no se ha quedado atrás en El Chiringuito. El fútbol de la primera parte y algunos de los cambios de Simeone, como el de Felipe por Joao Félix, no gustaron tampoco a Petón, que dice no recordar haber visto jugar tan mal Atleti". ¡No te lo pierdas!