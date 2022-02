La intrahistoria del hat-trick de Auba

¡Hat-trick de Aubameyang! Menuda locura de partido del gabonés, que anotó su primer hat-trick con la camiseta del FC Barcelona en la goleada 1-4 al Valencia en Mestalla. Un estadio que le traerá buenos recuerdos al delantero tras estos goles, además de cuando le anotó otros tres goles al Valencia en su estadio en semis de la Europa League.

¿Sabía Auba que había conseguido el hat-trick? La respuesta es no. Hasta que no salió el acta, el gabonés no tenía el balón, pues estaba la duda de si el gol se lo iba a conceder a Pedri. Finalmente, el delantero se llevó la pelota a casa y El Chiringuito ha captado la imagen. ¡No te la pierdas!