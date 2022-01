Jorge D'Alessandro: "¡El vestuario del Barça está fracturado!"

El FC Barcelona cayó derrotado ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Tras ello, Laporta bajó al vestuario culé a dedicar unas palabras de apoyo y alentar a los suyos. Entre ellas destacó el "estoy orgulloso", opinión de la que discrepa el mediocentro neerlandés, Frenkie De Jong.

El jugador ha anotado el gol de la victoria ante el Alavés, y en una entrevista post-partido ha señalado que "no hay que estar orgullosos de perder ante el Madrid". Jorge D'Alessandro piensa que el vestuario culé está en horas bajas, ya que no todos piensan igual y no hay un consenso. ¡Ojo a las palabras del maestro!