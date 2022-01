José Álvarez: "¡Que no se celebre nada si el Barça gana la Supercopa!"

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán en la semifinal de la Supercopa de España para intentar llegar a esa final y llevarse el título. Para el perdedor será un fracaso, pero el ganador saldrá reforzado... ¿o no?

José Álvarez cree que el título importante no es este, si no que el Barça tiene que luchar por ganar LaLiga Santander. Matiza más, y sostiene que si los culés ganan la Supercopa "no se celebre nada". ¡Ojo a la opinión de nuestro compañero!