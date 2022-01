Jota Jordi: "El Barça aplastará al Madrid en el Bernabéu"

En el último programa, Edu Aguirre tenía claro que el Madrid pasaría por encima al Barcelona en la Supercopa, y empleaba el término "aplastar". Finalmente, el Madrid no "aplastó" como tal, pero sí ganó y se clasificó para la final. En este programa, Jota ha emulado a Edu.

El próximo 20 de marzo, Madrid y Barça se verán las caras en LaLiga en la segunda vuelta del campeonato. Y nuestro tertuliano, tras ver el clásico de la Supercopa, cree que el Barça "aplastará al Real Madrid en el Bernabéu". Jota Jordi ve posible un asalto al feudo blanco en la competición doméstica. ¿Opinas lo mismo?