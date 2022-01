Jorge D'Alessandro: "¡El Barça no se merece que Leo vuelve a ponerse esa camiseta!"

Leo Messi es historia del FC Barcelona. Ha batido todos los récords que uno puede imaginarse, y en un mismo equipo. La huella que ha dejado el argentino es imborrable, y nunca alguien podrá reemplazar su figura. Abandonó el Barça para ir a un rival directo en Champions como es el PSG, donde hasta el momento ha estado en la sombra.

Jorge D'Alessandro, tras la bomba de Lobo Carrasco en el último programa, ha estallado. Ve inviable la vuelta de Messi al Barça. "El Barça no se merece que Leo vuelva a ponerse esa camiseta", señala. El maestro ha tirado de sentimiento argentino para justificar que 'Lio' no debe regresar a 'Can Barça'. ¡No te pierdas el discurso!