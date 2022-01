Jota Jordi: "El Barça quiere a un delantero centro y espera movimientos esta semana"

El FC Barcelona, pese a haber ganado ante el Alavés en LaLiga, ha pasado una semana desastrosa, que podría estar catalogada como fracaso. Esto se debe a que ha perdido la lucha por dos títulos, Supercopa y Copa del Rey, en apenas 6 días. Por ello, la plantilla necesita refuerzo para mejorar la situación.

Jota Jordi informa que el club está trabajando en ello y que, lo que se espera, es que haya movimientos en la semana que entra. Lo principal en la 'lista de la compra' del Barça es un delantero centro. De Jong no termina de convencer y no tiene otro futbolista que pueda desenvolverse como '9 puro', ya que Ferran, aunque haya jugado ahí, no cumple esa función. ¡Ojo a la información de Jota!