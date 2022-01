Juanma Rodríguez: "Laporta dijo que Dembélé era mejor que Mbappé...¡y se lo ha creído!"

¡Vaya entrada a plató! El Barcelona sigue teniendo un problema con Dembélé. El club no acepta que el jugador no acepte la oferta de renovación que se le ha ofrecido y sólo le han dado dos opciones: renovar o marcharse ya mismo. Sin embargo, el futbolista no está por la labor de salir traspasado este mercado de invierno y está dispuesto a soportar la presión del club.

"Laporta dijo que Dembélé era mejor que Mbappé...¡y se lo ha creído!"

Juanma Rodríguez ha sido muy crítico con la gestión del Barcelona con el caso del jugador, y cree que ellos son los culpables de que pida tanto para renovar al haberle dicho que era mejor que Mbappé. Y ojo, porque además de estar convencido de que en el Real Madrid no pasaría lo mismo, cree que se están utilizando términos que no son adecuados con el jugador. ¡no te lo pierdas!