Llega y se queda

El último día de mercado en el Barça ha sido una auténtica locura y finalmente los movimientos (o no) se han producido al filo de las 0:00h. Por un lado, el caso Aubameyang ha dado un giro de 360º, ya que a primera hora de la tarde parecía que el fichaje se había truncado y finalmente por la noche ha firmado un acuerdo con Laporta y el resto de directivos culés en las oficinas del club. Por otro lado, Dembélé no ha dado opción al conjunto azulgrana, que le ha intentado buscar una salida a la desesperada en el último día de mercado. El francés ha rechazado la oferta del Tottenham y seguirá hasta verano en Barcelona, aunque parece que no renovará y se irá gratis al expirar su contrato.