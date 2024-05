"A Xavi le dieron la oportunidad cuando no había empatado con nadie"

¡Josep Pedrerol no se calla nada! Can Barça sigue dejando capítulos diarios en torno al banquillo y el último ha sido la cena de Laporta y la directiva culé con el que será el nuevo técnico del Barça, Hansi Flick. A raíz de esto, se ha abierto el debate sobre si se está siendo injusto con Xavi y Pedrerol no ha duda en defender la postura del club: "no le tiraron a los leones, le dieron una oportunidad sin haber empatado con nadie".