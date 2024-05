"A Xavi le dieron una oportunidad sin haber empatado con nadie"

¡Josep Pedrerol no se calla nada! Continúa los capítulos en 'Can Barça' en torno al banquillo y el último episodio lo ha protagonizado la directiva culé, con Laporta a la cabeza, yéndose a cenar con el que será el entrenador del Barça el año que viene, Hansi Flick. Pedrerol se ha mostrado muy rotundo sobre el trato a Xavi: "no le tiraron a los leones, le dieron una oportunidad cuando no había empatado con nadie".