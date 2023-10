¡UFFF! Ojo al discurso de Edu Aguirre en El Chiringuito que encenderá a todos los culés: "Después de todo, ¿se siguen quejando?". En la afición culé no ha sentado nada bien la designación de Gil Manzano para El Clásico y Edu les manda un consejo: "cuando se hable de eso, tapaos".