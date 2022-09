Vinicius Jr se ha convertido en polémica tras unos bailes que han molestado a una parte de la afición al fútbol. Algunos califican sus bailes como provocación y otros como diversión. Josep Pedrerol ha opinado sobre el tema: "Siempre he defendido el 'show' de Vinicius, pero lo de hoy no me ha gustado. O rectifica, o será 'Neymar 2'".