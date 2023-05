Rubiales se enciende por el 'Caso Negreira'

Luis Rubiales está convencido de que Negreira no pintaba nada en el CTA y, por lo tanto, no tenía capacidad de influir en los árbitros. De este modo, estaría afirmando que el Barça no se beneficio del arbitraje a pesar de los pagos a Negreira. Eso no quiero decir que el Barça quede libre de pena, ya que solo la intención puede conllevar una pena.