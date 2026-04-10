El ex jugador malaguista, a corazón abierto con Josep Pedrerol
Sergio Sánchez, en El Cafelito: "El Málaga era un sueño"
¡Ya está disponible El Cafelito de Josep Pedrerol con Sergio Sánchez, uno de los integrantes del EuroMálaga!
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El Málaga que llegó a cuartos de Champions cuativó al mundo del fútbol y Sergio Sánchez era uno de los integrantes de ese equipo. En su paso por El Cafelito de Josep Pedrerol no ha querido dejarse atrás ninguno elogio hacia el club, la afición, el estadio y la ciudad: "Era un sueño".
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