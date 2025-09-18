El Chiringuito de Jugones

Las acciones del entrenador del Atleti fueron sancionadas por el árbitro del partido

Josep Pedrerol denuncia la actuación del Cholo al final del encuentro

El director técnico del Atlético de Madrid no acabó viendo el final del partido desde el banquillo, ya que fue expulsado en la derrota de su equipo ante el Liverpool

En el encuentro de Fase de Grupos de Champions entre el Liverpool y el Atleti, las pulsaciones y emociones a 'flor de piel' pudieron con el Cholo Simeone. El entrenador del equipo rojiblanco se enfrentó a la grada de Anfield, llegando a lanzar una "peineta" a los rivales.

El tertuliano ha desvelado que la perla culé se perdería los encuentros ante el Getafe, Oviedo y Real Sociedad

