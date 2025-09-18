Las acciones del entrenador del Atleti fueron sancionadas por el árbitro del partido
Josep Pedrerol denuncia la actuación del Cholo al final del encuentro
El director técnico del Atlético de Madrid no acabó viendo el final del partido desde el banquillo, ya que fue expulsado en la derrota de su equipo ante el Liverpool
En el encuentro de Fase de Grupos de Champions entre el Liverpool y el Atleti, las pulsaciones y emociones a 'flor de piel' pudieron con el Cholo Simeone. El entrenador del equipo rojiblanco se enfrentó a la grada de Anfield, llegando a lanzar una "peineta" a los rivales.
