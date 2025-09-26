Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

José Luis Sánchez, quien se postula a favor del Real Madrid y Jota Jordi, quien lo hace a favor del Barça, han tenido coincidencia en sus opiniones en relación al debate existente entre las formas en las que se dirige Luis de la Fuente a Hansi Flick. José Luis: "El seleccionador no puede tratar con este desprecio a un 'colega'". Jota Jordi: "De la Fuente tiene que dar gracias a Flick", afirman ambos con firmeza.