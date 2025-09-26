El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El tertuliano habla sobre el seleccionador nacional

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Kike Fernández: Los tertulianos Jota Jordi y José Luis Sánchez están de acuerdo por primera vez durante el programa

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

José Luis Sánchez, quien se postula a favor del Real Madrid y Jota Jordi, quien lo hace a favor del Barça, han tenido coincidencia en sus opiniones en relación al debate existente entre las formas en las que se dirige Luis de la Fuente a Hansi Flick. José Luis: "El seleccionador no puede tratar con este desprecio a un 'colega'". Jota Jordi: "De la Fuente tiene que dar gracias a Flick", afirman ambos con firmeza.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Forjado a fuego - Los armeros buscan inspiración en la Guerra de Secesión

Los armeros construyen una hoja clave en la Guerra de Secesión

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas en un lago en su primera salida invernal

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

"Moraleja: hay que quejarse"
Ojo a esta reflexión de Edu Aguirre

"Moraleja: hay que quejarse"

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”
Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano en El Chiringuito

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Forjado a fuego - El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!
Momento destacado

El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

Los herreros tienen que hacer un doble reto: construir algo para picar el hielo y después hacer la pieza.

Pesca y adrenalina: Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca
Momento destacado

Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca

Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso pesquero.

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Forjado a fuego - El ring de la forja: los herreros se enfrentan a una hoja inspirada en el WWE

El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

Publicidad