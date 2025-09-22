“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  

France Football y el Real Madrid lleva un año de gran tensión, tras la polémica del pasado Balón de Oro. El club de la capital decidió no asistir a la gala después de conocer que el premiado, en 2024, sería Rodri, futbolista del Manchester City. Desde aquel entonces, las relaciones son tensas, tanto que José Luis Sánchez ha informado en El Chiringuito que “el Real Madrid elegirá mañana a última hora si va Butragueño al Balón de Oro”, ha explicado el tertuliano. Además, “la organización solicitó una videoconferencia y el club le explicó su postura”, ha añadido.