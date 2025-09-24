"Moraleja: hay que quejarse"

El Chiringuito de Jugones

Ojo a esta reflexión de Edu Aguirre

Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone han 'reculado' tras los cambios que más polémica han generado en lo que va de temporada. El entrenador del Atleti cambió al delantero argentino ante el Mallorca y su reacción suscitó polémica. Xabi Alonso hizo lo mismo con el brasileño ante el Espanyol con el mismo resultado.

Edu Aguirre ha asegurado que la 'clave' para no ser sustituido está clara: "hay que quejarse".

Edu Aguirre lo tiene claro: el brasileño ha vuelto. Más allá del gol y la asistencia, destaca su actitud y un Madrid que vuelve a asustar con Mbappé en modo líder.

