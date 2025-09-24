"Moraleja: hay que quejarse"

Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone han 'reculado' tras los cambios que más polémica han generado en lo que va de temporada. El entrenador del Atleti cambió al delantero argentino ante el Mallorca y su reacción suscitó polémica. Xabi Alonso hizo lo mismo con el brasileño ante el Espanyol con el mismo resultado.

Edu Aguirre ha asegurado que la 'clave' para no ser sustituido está clara: "hay que quejarse".