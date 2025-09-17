Las alarmas han saltado en Can Barça por la lesión de Lamine Yamal tras el parón de selecciones. Flick señaló a Luis de la Fuente en rueda de prensa asegurando que la perla culé jugó con molestias con España.

José Álvarez ha informado en El Chiringuito que "el objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG", lo que supondría perderse los encuentros ante Getafe, Oviedo y Real Sociedad.