El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Información de José Álvarez

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

El tertuliano ha desvelado que la perla culé se perdería los encuentros ante el Getafe, Oviedo y Real Sociedad

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Las alarmas han saltado en Can Barça por la lesión de Lamine Yamal tras el parón de selecciones. Flick señaló a Luis de la Fuente en rueda de prensa asegurando que la perla culé jugó con molestias con España.

José Álvarez ha informado en El Chiringuito que "el objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG", lo que supondría perderse los encuentros ante Getafe, Oviedo y Real Sociedad.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

Edu: “Se ha equivocado, pero basta de engañar”  

Edu: “Se ha equivocado, pero basta de engañar”  

Aprender a subsistir: Ricko Dewilde enseña a sus hijos a pescar en Alaska

Aprender a subsistir: Ricko Dewilde enseña a sus hijos a pescar en Alaska

Una 'rompehuesos' de 1869 y dos libros únicos de bicicletas: la última adquisición de Mike Wolfe
Momento destacado

Una 'rompehuesos' de 1869 y dos libros únicos de bicicletas: la última adquisición de Mike Wolfe

Marcos Benito: "Vinicius está insatisfecho"
EXCLUSIVA

Marcos Benito: "Vinicius está insatisfecho"

Edu: “Van a por nosotros”
Exclusiva de Edu Aguirre, sobre el vestuario del Real Madrid  

Edu: “Van a por nosotros”

Edu desvela en El Chiringuito qué se dijo en el vestuario blanco tras el duelo ante la Real Sociedad

Forjado a fuego cambia las reglas del juego: los concursantes diseñan su propio desafío
Momento destacado

Forjado a fuego cambia las reglas del juego: los concursantes diseñan su propio desafío

Forjado a fuego rompe los esquemas: los armeros podrán elegir la hoja que quieran construir siempre y cuando lleguen a un acuerdo.

El deshielo amenaza la casa de Andy Bassich: bloques de hielo de 9 toneladas ponen en riesgo su propiedad

El deshielo amenaza la casa de Andy Bassich: bloques de hasta 9 toneladas ponen en riesgo su propiedad

Mike Wolfe descubre joyas de feria centenarias en Minnesota y se lleva cochecitos únicos hechos a mano

Mike Wolfe descubre joyas de feria centenarias en Minnesota y se lleva cochecitos únicos hechos a mano

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

"El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en..."

Publicidad