El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano en El Chiringuito

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Polémica con la remontada del Atleti ante el Rayo

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El Metropolitano ha sido el escenario de la remontada rojiblanca, gracias al hat track de Julián Alvarez, pero con polémica arbitral. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha entrado en llamada telefónica en El Chiringuito, donde dio su opinión sobre el arbitraje. El presidente consideraba como agresiones y por tanto “roja la jugada de Koke y Marcos Llorente”, ha afirmado. Además, entiende que “el segundo tanto del Atleti viene de una falta anterior”.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Moraleja: hay que quejarse"

"Moraleja: hay que quejarse"

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Forjado a fuego - El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

Pesca y adrenalina: Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca
Momento destacado

Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."
Exclusiva de Marcos Benito sobre Vinicius

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"
Vinicius lidera al Madrid ante el Levante

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Edu Aguirre lo tiene claro: el brasileño ha vuelto. Más allá del gol y la asistencia, destaca su actitud y un Madrid que vuelve a asustar con Mbappé en modo líder.

Forjado a fuego - El ring de la forja: los herreros se enfrentan a una hoja inspirada en el WWE
Momento destacado

El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

La forja y la lucha libre se unen en este reto de Forjado a fuego: el acero está dentro de una jaula de combate.

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua y sobrevivir en Kavik

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua potable y sobrevivir en Kavik

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Publicidad