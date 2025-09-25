Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano en El Chiringuito
Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”
Polémica con la remontada del Atleti ante el Rayo
El Metropolitano ha sido el escenario de la remontada rojiblanca, gracias al hat track de Julián Alvarez, pero con polémica arbitral. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha entrado en llamada telefónica en El Chiringuito, donde dio su opinión sobre el arbitraje. El presidente consideraba como agresiones y por tanto “roja la jugada de Koke y Marcos Llorente”, ha afirmado. Además, entiende que “el segundo tanto del Atleti viene de una falta anterior”.
